Пожар в цеху по производству матрасов в Азове полностью ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в цеху по производству матрасов в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"В 14.42 мск полная ликвидация пожара", - сказал он.
Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 около 11.30 мск понедельника. Ему был присвоен третий ранг. В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения, его доставили в больницу. Около 20 человек были эвакуированы.
В 13.19 мск пожар удалось локализовать на площади 2,3 тысячи квадратных метров, а спустя примерно час ликвидировать открытое горение. В тушении огня были задействованы более 60 человек и около 20 единиц техники.