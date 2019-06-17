ЕС и НАТО повышают напряженность в Черном море, заявил сенатор от Крыма

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Политика Евросоюза, учения НАТО в Черном море повышают напряженность в регионе, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Главы МИД ЕС ранее одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе и подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма.
"Озабоченность по поводу вызова безопасности в Черноморском регионе на самом деле должны выражать мы. Политика Евросоюза, учения НАТО с участием военных кораблей альянса в Черном море приводят к повышению напряженности в регионе", - сказал Цеков РИА Новости.
Он выразил сожаление в связи с тем, что НАТО не сдержала свое слово не расширять присутствие альянса на восток.
Говоря о позиции ЕС по Крыму, Цеков отметил, что "им следовало заботиться ранее соблюдением прав человека на полуострове, когда Крым находился в составе Украины".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".