ЕС и НАТО повышают напряженность в Черном море, заявил сенатор от Крыма

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Политика Евросоюза, учения НАТО в Черном море повышают напряженность в регионе, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Главы МИД ЕС ранее одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе и подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма.

"Озабоченность по поводу вызова безопасности в Черноморском регионе на самом деле должны выражать мы. Политика Евросоюза, учения НАТО с участием военных кораблей альянса в Черном море приводят к повышению напряженности в регионе", - сказал Цеков РИА Новости.

Он выразил сожаление в связи с тем, что НАТО не сдержала свое слово не расширять присутствие альянса на восток.

Говоря о позиции ЕС по Крыму, Цеков отметил, что "им следовало заботиться ранее соблюдением прав человека на полуострове, когда Крым находился в составе Украины".