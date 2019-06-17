В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Организация Красный Крест потребовала от Русского молодежного театра в Таллине убрать изображение красного креста с костюма сказочного персонажа Айболита, сообщает Sputnik Эстония.
По словам руководителя театра Александра Пуолакайнена, представители организации увидели рекламу спектакля с фотографией Доктора Айболита на фейсбуке. После этого они связались с ним, потребовали прекратить "противозаконное" использование крестов и пригрозили штрафом.
"В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест — запатентованный знак. Спектакль играем года три-четыре, и только сейчас они это заметили", — рассказал Пуолакайнен в интервью Sputnik.
Собеседник агентства отметил, что оппоненты не предоставили ссылок на законодательные акты, которые запрещали бы использовать красный крест в театральных постановках. При этом тот же Айболит и другие врачи появляются с крестиками в постановках других театров, и если Русскому молодежному театру присудят штраф, то учреждение потребует аналогичного наказания для остальных. Например, для эстонского театра Vanemuine, добавил Пуолакайнен.
Между тем на сайте местного отделения Красного Креста говорится, что государственные и частные лица не могут использовать символику организации, однако допускаются исключения из правила в целях, перечисленных в специальной конвенции.
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