МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.

Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".

"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

"Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой. — Прим. ред.), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода", — сказал Алибасов-младший.

Он также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.