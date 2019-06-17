Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T14:35Z
https://ria.ru/20190617/1555633540.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:59:2000:1185_1036x0_80_0_0_b136d00e77b2fa1aab76c05ab5bd2fe1.jpg
РИА Новости

Бари Алибасова выписали из больницы

Вчера, 14:35
354121
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.
Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".

"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.
Бари Алибасов
Вчера, 12:52
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
"Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой. — Прим. ред.), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода", — сказал Алибасов-младший.
Он также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
31741424335110
Обсудить 39
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовРоссияКазахстанПроисшествия
Популярные комментарии
А был ли мальчик)))))))))
17 июня, 14:37
Арсений Понфиленко
731110110
что-то не понятно с этим отравлением,
17 июня, 14:49
Любовь Белова
78350010
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Лента
новостей
Певица Лолита Милявская
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния