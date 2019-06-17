В Алтайском крае завершился фестиваль “Большой Алтай. Great Altai”

В мероприятии приняли участие 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, а также представители Белоруссии и Новой Зеландии. Россию представляли команды из Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай.

Основные соревнования проходили с 9 по 15 июня в Смоленском и Алтайском районах, а также в городе Белокурихе. Впервые в истории фестиваля программа была представлена 17 видами спорта и туризма, а старты по скайраннингу, спортивному ориентированию и пешеходному туризму были открытыми.

Победители определялись отдельно по каждому виду спорта, а также в международном фестивальном зачете среди команд-участниц.

По итогам семи дней соревновательной программы первое место заняла команда Алтайского государственного педагогического университета (Алтайский край, Россия), вторыми стали спортсмены из команды “Красная звезда” (округ Алтай, СУАР, КНР), третье заняли представители Казахстана из команды “Восток”.

В национальном российском зачете победу одержала команда Алтайского государственного педагогического университета, на втором месте – команда “ЮнТур” (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района.

Всего в соревнованиях фестиваля приняло участие около 400 спортсменов.