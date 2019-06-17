Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T14:25Z
https://ria.ru/20190617/1555632831.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155563/24/1555632436_0:78:1500:922_1036x0_80_0_0_214f847cf7c1693c98dbdcc866b14dec.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае завершился фестиваль “Большой Алтай. Great Altai”

Вчера, 14:25
51
© Валерий Степанюк. Предоставлено Управлением по туризму Алтайского края Команды-победители четвертого международного туристско-спортивного фестиваля “Большой Алтай. Great Altai. Россия-2019”
Команды-победители четвертого международного туристско-спортивного фестиваля “Большой Алтай. Great Altai. Россия-2019”
© Валерий Степанюк. Предоставлено Управлением по туризму Алтайского края
В мероприятии приняли участие 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, а также представители Белоруссии и Новой Зеландии. Россию представляли команды из Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай.
Основные соревнования проходили с 9 по 15 июня в Смоленском и Алтайском районах, а также в городе Белокурихе. Впервые в истории фестиваля программа была представлена 17 видами спорта и туризма, а старты по скайраннингу, спортивному ориентированию и пешеходному туризму были открытыми.
Победители определялись отдельно по каждому виду спорта, а также в международном фестивальном зачете среди команд-участниц.
Международный туристско-спортивный фестиваль Большой Алтай. Great Altai впервые проводится в России
8 июня, 11:51
В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
По итогам семи дней соревновательной программы первое место заняла команда Алтайского государственного педагогического университета (Алтайский край, Россия), вторыми стали спортсмены из команды “Красная звезда” (округ Алтай, СУАР, КНР), третье заняли представители Казахстана из команды “Восток”.
В национальном российском зачете победу одержала команда Алтайского государственного педагогического университета, на втором месте – команда “ЮнТур” (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района.
Всего в соревнованиях фестиваля приняло участие около 400 спортсменов.
В этом году фестиваль “Большой Алтай. Great Altai” впервые прошел на территории России при поддержке правительства Алтайского края и краевой Ассоциации детского и молодежного туризма.
000000
Обсудить 0
КитайАлтайский крайРоссияКазахстанСпорт
Рекомендуем
Вид на столицу Йемена город Сану
Арабская коалиция нанесла три авиаудара по столице Йемена, сообщил источник
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
К прямой линии с Путиным поступило уже более 700 тысяч обращений
Полицейские на Елисейских полях в Париже
Во Франции задержали лидера повстанцев Чада
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти
Лента
новостей
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности на вторник
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Певец Филипп Киркоров
Клип Киркорова и Крида набрал 120 миллионов просмотров на YouTube
Дали по рукам
Дали по рукам
Посетительница в очках виртуальной реальности на стенде МИА Россия сегодня
В Москве 19-21 июня пройдет III Форум социальных инноваций регионов
Открытое горение в цеху по производству матрасов в Азове ликвидировали
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову
Поэтесса Лариса Рубальская выступает на книжном фестивале Красная площадь в Москве
Поэтесса Лариса Рубальская стала моделью plus-size
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Глава МИД Южной Кореи призвала добиться возобновления диалога КНДР и США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи перспективы взаимных инвестиций
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп попросил помощника покинуть Овальный кабинет из-за кашля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния