Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР, это будет его первый визит в Северную Корею в качестве главы государства, заявил в понедельник официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин.
"По приглашению председателя Государственного совета КНДР, председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня совершит в КНДР государственный визит", - говорится в сообщении на сайте отдела международных связей ЦК КПК.
Си Цзиньпин посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера. Последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.
При этом северокорейский лидер менее чем за год четыре раза успел посетить Китай, первый его визит состоялся 25-28 марта прошлого года, а последний – в январе этого. В ходе последнего визита Ким Чен Ын передал Си Цзиньпину приглашение посетить Северную Корею. Согласно данным агентства ЦТАК, китайский лидер его принял. Почти полгода в СМИ появлялись различные догадки о том, когда же китайский лидер отправится в КНДР, однако официальный Пекин никаких сведений о подготовке встречи не предоставлял.