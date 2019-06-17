Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР, это будет его первый визит в Северную Корею в качестве главы государства, заявил в понедельник официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин.

Никакого этикета, а сплошная грубость. Президент США пообещал новые экономические меры воздействия на Китай, если его лидер не приедет на саммит G20. Но тот и не думал отказываться от визита.

"А ну-ка быстро сюда, мил человек": Трамп пригрозил Си Цзиньпину Никакого этикета, а сплошная грубость. Президент США пообещал новые экономические меры воздействия на Китай, если его лидер не приедет на саммит G20. Но тот и не думал отказываться от визита.

Си Цзиньпин посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера. Последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.

При этом северокорейский лидер менее чем за год четыре раза успел посетить Китай, первый его визит состоялся 25-28 марта прошлого года, а последний – в январе этого. В ходе последнего визита Ким Чен Ын передал Си Цзиньпину приглашение посетить Северную Корею. Согласно данным агентства ЦТАК, китайский лидер его принял. Почти полгода в СМИ появлялись различные догадки о том, когда же китайский лидер отправится в КНДР, однако официальный Пекин никаких сведений о подготовке встречи не предоставлял.