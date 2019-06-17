Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль "Формоза" в Москве

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Театр танца Тайваня "Клауд Гейт" представит 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве спектакль "Формоза", сообщили в пресс-службе фестиваля.

Самый известный азиатский хореограф, танцовщик и писатель, куратор нескольких фестивалей и обладатель многочисленных премий Лин Хвай Мин представит российской публике свой прощальный спектакль. Эта постановка – не только дань уважения его родной стране, но и своеобразный итог его карьеры.

Формоза

Лин Хвай Мин назвал свой спектакль "Формоза". В ХVI веке, приближаясь к редкой красоты острову, португальские моряки с восхищением воскликнули "Формоза!", что значило "прекрасная". Хореограф использует движение и начертанное слово, чтобы создать образ своей Вселенной – своей жизни, полной любви, трагизма и надежды.

Спектакль начинается с белоснежной декорации, как сама жизнь – с чистого листа. По белой глади бегут слова, собираясь в строки, накатывая и рушась, как волны разбиваются о берег. Это волны слов приносят воспоминания, которые и есть настоящая память.

В этой полномасштабной постановке хореограф использует красивый остров, страдающий от землетрясений, тайфунов и социальных расколов как метафору мира, в котором мы живем.

Записи туземных песен, современная музыка, стихотворения о стране и фольклор этого острова служат "звуковым пейзажем", а светящиеся проекции китайских иероглифов образуют визуальный фон. Персонажи спектакля – это названия рек, гор, городов и деревень Тайваня.

Танец - мощная форма выражения

"Чувства возникают внутри, а форму обретают в словах. Слов не хватает – вздыхают, вздохов не хватает – протяжно запевают, песни не хватает – руки начинают плавно двигаться, а ноги – притопывать. Танец – это мощная форма выражения. Это разговор одновременно с небом и землей. Движения исчезают, едва успев появиться. Танец существует только на протяжении мимолетного мгновения. Это метафора самой жизни", - считает Лин Хвай Мин.

"Клауд Гейт" - это название старейшего из известных танцев в Китае. В 1973 году хореограф использовал его для первого коллектива современного танца в китайском сообществе.

Двадцать четыре танцора Лин Хвай Мина занимаются медитацией, гимнастикой Ци Гун, дыхательными упражнениями, боевыми искусствами, современным танцем и балетом. Хореография Лин Хвай Мина трансформирует старинную эстетику и захватывающий современный праздник движения.

В 1998 годы была создана школа танцев "Клауд Гейт", работающая для всех желающих в возрасте от 4 до 84 лет. А в 1999-м была создана труппа "Клауд Гейт-2", ориентированная на более широкую аудиторию.

На родине "Клауд Гейт" пользуется большой популярностью. Театр танца из Тайваня знают в мире. Труппа выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Германии, России.

В феврале этого года решением авторитетного жюри британского Круга критиков театр танца "Клауд Гейт" был удостоен Stef Stefanou Award как "Выдающаяся труппа".