Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль "Формоза" в Москве

Формоза
Танец - мощная форма выражения
Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.
Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.
Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.
Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.
"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.
"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.
"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.
"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.
Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.
Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.
Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.
Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.
Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.
Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.
Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.
Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.
Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.
Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.
Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.
Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.
"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.
"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.
Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.
Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.
Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.
Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.
Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.