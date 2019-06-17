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РИА Новости
Культура

Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль "Формоза" в Москве

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Владимир ВяткинХореограф Лин Хвай Мин
Хореограф Лин Хвай Мин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Театр танца Тайваня "Клауд Гейт" представит 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве спектакль "Формоза", сообщили в пресс-службе фестиваля.
Самый известный азиатский хореограф, танцовщик и писатель, куратор нескольких фестивалей и обладатель многочисленных премий Лин Хвай Мин представит российской публике свой прощальный спектакль. Эта постановка – не только дань уважения его родной стране, но и своеобразный итог его карьеры.
Режиссер Роберт Стуруа
8 июня, 17:42
Роберт Стуруа представит на Чеховском фестивале спектакль "Вано и Нико"

Формоза

Лин Хвай Мин назвал свой спектакль "Формоза". В ХVI веке, приближаясь к редкой красоты острову, португальские моряки с восхищением воскликнули "Формоза!", что значило "прекрасная". Хореограф использует движение и начертанное слово, чтобы создать образ своей Вселенной – своей жизни, полной любви, трагизма и надежды.
Спектакль начинается с белоснежной декорации, как сама жизнь – с чистого листа. По белой глади бегут слова, собираясь в строки, накатывая и рушась, как волны разбиваются о берег. Это волны слов приносят воспоминания, которые и есть настоящая память.
В этой полномасштабной постановке хореограф использует красивый остров, страдающий от землетрясений, тайфунов и социальных расколов как метафору мира, в котором мы живем.
Записи туземных песен, современная музыка, стихотворения о стране и фольклор этого острова служат "звуковым пейзажем", а светящиеся проекции китайских иероглифов образуют визуальный фон. Персонажи спектакля – это названия рек, гор, городов и деревень Тайваня.
Сцена из спектакля китайской оперы
13 мая, 10:36
В Москве перед Чеховским фестивалем пройдет выставка, посвященная Китаю

Танец - мощная форма выражения

"Чувства возникают внутри, а форму обретают в словах. Слов не хватает – вздыхают, вздохов не хватает – протяжно запевают, песни не хватает – руки начинают плавно двигаться, а ноги – притопывать. Танец – это мощная форма выражения. Это разговор одновременно с небом и землей. Движения исчезают, едва успев появиться. Танец существует только на протяжении мимолетного мгновения. Это метафора самой жизни", - считает Лин Хвай Мин.
"Клауд Гейт" - это название старейшего из известных танцев в Китае. В 1973 году хореограф использовал его для первого коллектива современного танца в китайском сообществе.
Двадцать четыре танцора Лин Хвай Мина занимаются медитацией, гимнастикой Ци Гун, дыхательными упражнениями, боевыми искусствами, современным танцем и балетом. Хореография Лин Хвай Мина трансформирует старинную эстетику и захватывающий современный праздник движения.
В 1998 годы была создана школа танцев "Клауд Гейт", работающая для всех желающих в возрасте от 4 до 84 лет. А в 1999-м была создана труппа "Клауд Гейт-2", ориентированная на более широкую аудиторию.
На родине "Клауд Гейт" пользуется большой популярностью. Театр танца из Тайваня знают в мире. Труппа выступала в Нью-Йорке, Лондоне, Германии, России.
В феврале этого года решением авторитетного жюри британского Круга критиков театр танца "Клауд Гейт" был удостоен Stef Stefanou Award как "Выдающаяся труппа".
РИА Новости - официальное информационное агентство Чеховского фестиваля.
Открытие Чеховского театрального фестиваля
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

Перед началом спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

Актёр в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Аптекарском огороде в Москве
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

Актриса Чунь Сян в роли Тан Цинь и актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

Актрисы Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян и Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 21 июля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян и актер Чжан Цзюнь в роли Лю Мэнмэй в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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КультураМеждународный театральный фестиваль имени А.П. ЧеховаКитайРоссия
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