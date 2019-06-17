В Саратове госпитализировали худрука ТЮЗа после падения в оркестровую яму

САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Худрук саратовского ТЮЗа 76-летний Юрий Ошеров упал в оркестровую яму во время репетиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального Минкультуры Ирина Спешилова.

Она отметила, что Ошерова госпитализировали в областную больницу, так как там есть высококачественное диагностическое оборудование.

Причины несчастного случая выяснит комиссия, Минкультуры проведет служебное расследование.

Как рассказал РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин, худрука достали из оркестровой ямы при помощи спецснаряжения.

В пресс-службе театра отметили, что Ошеров находится в сознании.