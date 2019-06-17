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РИА Новости
Культура

В Саратове госпитализировали худрука ТЮЗа после падения в оркестровую яму

Вчера, 14:07
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САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Худрук саратовского ТЮЗа 76-летний Юрий Ошеров упал в оркестровую яму во время репетиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального Минкультуры Ирина Спешилова.
Она отметила, что Ошерова госпитализировали в областную больницу, так как там есть высококачественное диагностическое оборудование.
Причины несчастного случая выяснит комиссия, Минкультуры проведет служебное расследование.
Как рассказал РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин, худрука достали из оркестровой ямы при помощи спецснаряжения.
В пресс-службе театра отметили, что Ошеров находится в сознании.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, сейчас состояние худрука оценивается как тяжелое, медицинскую помощь оказывают в полном объеме.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Вчера, 12:35
Александр Калягин опроверг сообщения о госпитализации
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