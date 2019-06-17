Под Калининградом мужчина из ревности уничтожил документы возлюбленной

КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Житель города Балтийска Калининградской области из ревности уничтожил все документы своей гражданской супруги, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"С заявлением в дежурную часть обратилась 40-летняя местная жительница. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 33-летний мужчина, приревновав свою сожительницу, собрал дома все документы, подтверждающие её личность, - заграничный и гражданский паспорта, страховое свидетельство, полис обязательного медицинского страхования, медицинскую книжку, и сжег их в печи", - сообщили в УМВД.