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РИА Новости

Под Калининградом мужчина из ревности уничтожил документы возлюбленной

Вчера, 14:06
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КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Житель города Балтийска Калининградской области из ревности уничтожил все документы своей гражданской супруги, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"С заявлением в дежурную часть обратилась 40-летняя местная жительница. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 33-летний мужчина, приревновав свою сожительницу, собрал дома все документы, подтверждающие её личность, - заграничный и гражданский паспорта, страховое свидетельство, полис обязательного медицинского страхования, медицинскую книжку, и сжег их в печи", - сообщили в УМВД.
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Как рассказали в полиции, мужчина уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса РФ (похищение или повреждение документов). Максимальное наказание по этой статье - арест на срок до 3 месяцев.
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УМВДКалининградская областьКалининградПроисшествия
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