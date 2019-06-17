Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову

По итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва Лавров отметил, что в ходе беседы проблематике мира на полуострове было уделено особое внимание.

"Мы уделили особое внимание ситуация на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Мы с нашими коллегами едины в понимании необходимости дальнейшего продвижения переговорного процесса между всеми участниками корейского урегулирования, и как Республика Корея, так и Россия считают возможным, единственным возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем через мирное политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе", - заявил Лавров на пресс-конференции.