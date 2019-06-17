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РИА Новости

Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Южная Корея едины в понимании необходимости дальше продвигать мирный процесс по проблеме Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва Лавров отметил, что в ходе беседы проблематике мира на полуострове было уделено особое внимание.
"Мы уделили особое внимание ситуация на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Мы с нашими коллегами едины в понимании необходимости дальнейшего продвижения переговорного процесса между всеми участниками корейского урегулирования, и как Республика Корея, так и Россия считают возможным, единственным возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем через мирное политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе", - заявил Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
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Сергей ЛавровМИД РФЮжная КореяРоссияВ мире
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