Путин поблагодарил главу Таджикистана за организацию саммита СВМДА

"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за успешную организацию состоявшегося 14-15 июня в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проявленное таджикистанской стороной гостеприимство", - говорится в сообщении.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.