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РИА Новости

Путин поблагодарил главу Таджикистана за организацию саммита СВМДА

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил главу Таджикистана Эмомали Рахмона за успешное проведение саммита СВМДА в Душанбе, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за успешную организацию состоявшегося 14-15 июня в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проявленное таджикистанской стороной гостеприимство", - говорится в сообщении.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
15 июня, 14:00
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