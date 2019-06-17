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РИА Новости

Биография Филиппа Бобкова

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Сергей ПятаковГенерал армии Филипп Бобков
Генерал армии Филипп Бобков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Генерал армии Филипп Денисович Бобков родился 1 декабря 1925 года в селе Червоная Каменка Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).
Детство и юность прошли в городе Макеевка Донецкой области. В октябре 1941 года в начале Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Трудовую деятельность Бобков начал в 16 лет на строительстве завода подземной газификации углей в Ленинск-Кузнецке. Он был избран комсоргом комсомольской организации завода, а затем стал вторым секретарем городского комитета комсомола.
Осенью 1942 года Бобков был добровольцем зачислен в Красную армию. С декабря 1942 года он служил в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. Был помощником командира взвода, комсоргом стрелкового батальона, командиром взвода. Воевал на Западном фронте, участвовал в Ржевско-Вяземской операции 1943 года, где получил ранение. После выздоровления участвовал в Смоленской наступательной операции. Зимой 1943-1944 годов в наступательных боях в Белоруссии был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. В составе войск 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов принимал участие в Прибалтийской операции и в блокаде Курляндского котла. Завершил боевой путь 9 мая 1945 года командиром взвода в звании гвардии старшины в Латвии, где была окружена и разбита курляндская группировка.
9 июня 1945 года Бобков поступил в Ленинградскую школу контрразведки "Смерш", которую окончил в 1946 году.
В октябре 1946 года поступил на работу в органы государственной безопасности в должности помощника оперуполномоченного.
С марта 1954 года занимал руководящие должности в Комитете государственной безопасности (КГБ СССР), был секретарем парткома управления, начальником отдела.
С 1961 года занимал пост заместителя начальника Главного управления контрразведки (Второе Главное управление КГБ СССР), с 1967 году – заместителя начальника, с 1969 году – руководителя Пятого Главного управления КГБ СССР.
В 1982 году Бобков был назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности СССР.
В 1985-1991 годах занимал пост первого заместителя Комитета государственной безопасности СССР.
В феврале 1987 года ему присвоено звание генерала армии.
С января 1991 года он работал инспектором-советником в Группе генеральных советников Генштаба министерства обороны.
В 1992 году вышел в отставку после ликвидации группы.
В 1944-1991 годах был членом КПСС, в 1986-1990 годах избирался членом ЦК КПСС.
В 1986-1990 годах был депутатом Верховного Совета РСФСР XI созыва. В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. В мае 1992 года досрочно сложил депутатские полномочия по собственному желанию.
В 1990-х года возглавлял аналитическую службу Группы "МОСТ".
Бобков выступал со статьями и интервью в российской печати, а также в периодических изданиях Франции, Испании, Болгарии, Южной Кореи, Германии, США, Японии, Венгрии.
Бобков – автор книг "КГБ и власть" (1995, 2003), "Последние двадцать лет" (2006), "Как готовили предателей" (2012).
В 2002 году им в соавторстве была выпущена книга "Глобальный капитализм (размышления на тему)". В 2003 году – "Современный глобальный капитализм".
Бобков также участвовал в написании сборников "Неизвестный Горбачев. Князь тьмы" (2011), "Андропов. КГБ отвечает за все" (2012), книги "Агенты. Опыт борьбы в "Смерше" и "Пятке" (2012), "Как бороться с "агентами влияния" (2014).
17 июня 2019 года Филипп Бобков скончался в Москве.
Он был награжден многочисленными орденами и медалями. Бобков был удостоен трех орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Славы III степени, медалей "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и др.
Являлся почетным сотрудником Госбезопасности СССР и ФСК РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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