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РИА Новости

Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков

Вчера, 12:11
15078
© РИА Новости / Сергей ПятаковГенерал армии Филипп Бобков
Генерал армии Филипп Бобков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Генерал армии Филипп Бобков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков.
Информацию о смерти генерала РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие.
По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.
Причина смерти пока неизвестна.
Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. Принимал участие в Великой Отечественной войне, два раза был ранен.
В органах госбезопасности служил с 1945 года.
В 1969 году возглавил Пятое управление КГБ СССР, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями.
В 1983 году Бобкова назначили заместителем председателя КГБ, а в 1985-м — первым зампредом.
Бобков был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени, многими медалями, а также наградами других государств.
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года
26 апреля 2005, 20:16
Мнение: война могла закончиться раньше"Мы могли закончить войну раньше, если бы наши союзники воевали, а не исходили бы из политических соображений", - сказал ветеран войны генерал армии Филипп Бобков на встрече ветеранов с журналистами в РИА "Новости".
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МоскваСССРОбществоКомитет государственной безопасности СССР
Популярные комментарии
Земля пухом!
17 июня, 12:32
Арсений Понфиленко
11000010
Но дело Бобкова живёт! Мало того, оно преумноженно, отшлифовано, модернизировано, внедрено от детского сада до домов престарелых. И Аминь не скажешь.
17 июня, 13:39
Ватсон Го
530002
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