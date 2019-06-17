Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков.
Информацию о смерти генерала РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие.
По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.
Причина смерти пока неизвестна.
Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. Принимал участие в Великой Отечественной войне, два раза был ранен.
В органах госбезопасности служил с 1945 года.
В 1969 году возглавил Пятое управление КГБ СССР, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями.
В 1983 году Бобкова назначили заместителем председателя КГБ, а в 1985-м — первым зампредом.
Бобков был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени, многими медалями, а также наградами других государств.