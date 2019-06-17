Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков

Мнение: война могла закончиться раньше "Мы могли закончить войну раньше, если бы наши союзники воевали, а не исходили бы из политических соображений", - сказал ветеран войны генерал армии Филипп Бобков на встрече ветеранов с журналистами в РИА "Новости".