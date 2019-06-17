Пожар в цеху по производству матрасов в Азове локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в цеху по производству матрасов в городе Азове Ростовской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 около 11.30 мск понедельника. Ему был присвоен третий ранг. В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения, его доставили в больницу. Около 20 человек были эвакуированы. В тушении огня задействованы 64 человека и 18 единиц техники.