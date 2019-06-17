Пожар в цеху по производству матрасов в Азове локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в цеху по производству матрасов в городе Азове Ростовской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 13.19 мск пожар локализован на площади 2300 квадратных метров", - сказал он.
Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 около 11.30 мск понедельника. Ему был присвоен третий ранг. В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения, его доставили в больницу. Около 20 человек были эвакуированы. В тушении огня задействованы 64 человека и 18 единиц техники.