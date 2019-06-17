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РИА Новости

Путин поговорил с главой Узбекистана по телефону

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены вопросы в развитие двусторонней беседы, состоявшейся "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы главы Узбекистана, в ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
"Особое внимание уделено важности практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, состоявшегося 30 мая этого года в Ургенче", - отметили в пресс-службе Мирзиеева.
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