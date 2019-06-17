СК проводит проверку после внезапной остановки колеса обозрения в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту внезапной остановки колеса обозрения в городе Белово Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Местные СМИ сообщили, что несколько человек, находившиеся в парке аттракционов на колесе обозрения 16 июня, из-за резкой остановки колеса обозрения спрыгивали с него, в результате чего получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Белово, во время работы колеса обозрения в парке "Центральный" пошел сильный дождь и поднялся ветер. Персонал, обслуживающий данный аттракцион, согласно инструкции, произвел остановку колеса и начал поэтапную эвакуацию людей.

Так как пандус из-за дождя стал скользким, люди, выходящие из первых двух кабинок, поскользнулись, но серьезных травм не получили. Из остальных трех кабинок обслуживающий персонал вывел посетителей аттракциона без эксцессов.

Также в пресс-службе администрации города отметили, что в настоящий момент проводится проверка всех парков города на предмет безопасности, рассматривается вопрос о дополнительном покрытии пандуса нескользящими материалами.