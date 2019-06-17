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РИА Новости

В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности на вторник

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 18 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Кроме того, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов) и ветра (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов).
Во вторник ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный/северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха 13-15 градусов. По данным синоптиков, днем 18 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза, ветер западный/северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
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