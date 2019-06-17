В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности на вторник

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 18 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Кроме того, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов) и ветра (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов).