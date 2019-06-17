Песков: информации о возможности встречи Путина и Мэй на G20 пока нет

"Пока никакой информации на этот счет нет и я не могу это как-то прокомментировать. Вы знаете, что у президента были встречи с представителем британского бизнеса и на этих встречах, действительно, речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса и российского, и британского. Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", - сказал Песков журналистам.