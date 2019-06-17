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РИА Новости

Песков: информации о возможности встречи Путина и Мэй на G20 пока нет

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никакой информации о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на G20 пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Guardian сообщила, что Лондон и Москва изучают возможность встречи Мэй и Путина на саммите G20 в Осаке.
"Пока никакой информации на этот счет нет и я не могу это как-то прокомментировать. Вы знаете, что у президента были встречи с представителем британского бизнеса и на этих встречах, действительно, речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса и российского, и британского. Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу
Вчера, 12:31
Чем могла бы быть полезна встреча Путина и Мэй? Объясняет политологЛондон и Москва изучают возможность встречи Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, говорится в статье The Guardian. Публикацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
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Тереза МэйДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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