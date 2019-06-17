Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Корреспондент "Медузы" Иван Голунов сообщил, что носит кепку и очки, чтобы его перестали узнавать на улице.

"Пришлось купить у дворника-таджика кепку за 500 рублей, надеть защитные очки, и тут стало всё спокойно. Потому что когда оказываешься в каком-то дружественном месте и там тебя узнают, то кажется, что ок. Но, когда ты просто стоишь на улице и куришь и к тебе подходят и спрашивают: "Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели", - это вызывает немножко такое удивление", - сказал Голунов в интервью RT , отвечая на вопрос, узнают ли его на улице.

Он рассказал, что до сих пор не осознал масштаб случившегося, однако постарается помочь нуждающимся людям.

"Если я в этом чем-то могу помочь, если кому-то будет важна моя позиция, моё мнение по этому поводу, я с абсолютной радостью готов делиться им, делиться какими-то своими соображениями. Если я чем-то могу быть полезен - я буду это делать. Просто так бежать и говорить: я тот самый Иван Голунов, давайте я вас отведу в новый мир, - это совсем не про меня. Меня бы кто-нибудь отвёл в метро и всё было бы хорошо", - заключил Голунов.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.