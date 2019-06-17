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РИА Новости

Голунов рассказал, что друзья заметили слежку за ним еще в апреле

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов рассказал, что его друзья в апреле засекли человека, который мог следить за ним, но сам он слежки за собой не замечал.

"Мы шли с моими коллегами, и они обратили внимание, что за нами по такому путаному маршруту идёт человек. К сожалению, это заметили они. И это моя самая большая ошибка. Я потом был внимателен, но тоже ничего не замечал. Не замечал какой-то слежки. Но сейчас я знаю, в тот момент уже велось оперативное наблюдение. И, вероятно, мои друзья не ошиблись", - заявил Голунов в интервью RT.

По его словам, это произошло в конце апреля после вечеринки, посвященной 20-летию журнала Forbes, где когда-то работал Голунов.
"Мы шли от клуба Soho Rooms, где проводилось мероприятие, до станции МЦК "Лужники" по этим каким-то путаным переулкам и аллеям. И все это время за нами шел человек, который даже сел с нами в поезд. Но потом, после того как мы это стали обсуждать, он куда-то дематериализовался", - отметил журналист.
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Он добавил, что с февраля начал собирать факты для новой статьи про похоронный бизнес, но "вплотную занялся текстом про эту ритуальную историю" в мае.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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