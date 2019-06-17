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РИА Новости

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Врачи прогнозируют возвращение памяти продюсера Бари Алибасова по крайней мере на 80-90% к завтрашнему дню и приходу в себя после медикаментозного сна, сообщил в разговоре с РИА Новости в понедельник его сын Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма. Семья продюсера планирует отправить Алибасова на реабилитацию в Казахстан.
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"Я сейчас жду результаты анализов, в течение нескольких часов будут готовы результаты. Отец сейчас отдыхает, спит. У нас сейчас три варианта развития событий: либо нужно будет, чтоб он ещё побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя, и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, он отметил, что к завтрашнему дню врачи прогнозируют возращение памяти Алибасова.
"К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у его восстановится память, по крайней мере на 80-90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение. Жду, когда, наконец, наступит это состояние", - заключил Алибасов-младший.
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