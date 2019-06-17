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РИА Новости

Новое расследование Голунова станет плодом работы десятка журналистов

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Корреспондент "Медузы" Иван Голунов не знает, в каком виде выйдет материал, работа над которым могла привести к его задержанию, сейчас ему помогают с написанием статьи 12 журналистов.
"Я не знаю, как это выйдет. Но это, я надеюсь, будет какой-то один текст, который создаст десяток журналистов-расследователей. Тут уже будет просто сложнее, если эта версия имеет под собой основания. Будет сложнее работать с десятью человеками, нежели с одним", - сказал Голунов интервью RT.
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"Пока я был под домашним арестом, собрался какой-то коллектив авторов из 12 журналистов-расследователей из четырёх изданий, которые собирают дальше какую-то информацию, проверяют мою информацию, собирают какую-то дополнительную информацию по этому тексту. У нас должно в какое-то ближайшее время состояться совещание. Потому что я пока знаю в каких-то общих чертах вещи. Я пока ещё не видел весь массив их работы. Но это будет коллективный текст большого количества журналистов-расследователей", - добавил Голунов.
На вопрос, ощущает ли он угрозу для себя, журналист ответил: "Я в такой ситуации не оказывался. Мне некомфортно. Мы приняли ряд мер безопасности".
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Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваОбщество
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