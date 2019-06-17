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РИА Новости

В Москве 19-21 июня пройдет III Форум социальных инноваций регионов

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетительница в очках виртуальной реальности на стенде МИА "Россия сегодня"
Посетительница в очках виртуальной реальности на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. III Форум социальных инноваций регионов пройдет 19-21 июня на ВДНХ. Он объединит более 3000 участников из всех субъектов Российской Федерации – представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Основная тема форума — роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.
Генеральным информационным партнером этого масштабного мероприятия, в рамках которого будет развернута интерактивная выставка, пройдет 60 дискуссий, коуч-сессий и мастер-классов, а также состоится 5 благотворительных спектаклей, выступает МИА "Россия сегодня". На его стенде будут работать мобильная студия радио Sputnik и презентационная зона РИА.Lab. Там в прямом эфире будут браться интервью у организаторов, гостей и участников форума, и все желающие смогут ознакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR).
Один из этих проектов ­– история "Слепые в большом городе", разработанная в партнерстве с Государственным музеем-культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского, рассказывает о трех молодых людей, потерявших зрение. Проживая VR-историю вместе с героями, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
Кроме того, посетители стенда познакомятся с VR-проектом "Лунная станция". Это реконструкция, основанный на современных разработках и научных догадках о том, каким может стать дом человека на Луне. Пользователи могут побывать на месте космонавта, прогуляться по спутнику Земли, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах.
Техническим партнером презентации VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE.
VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
19 июня РИА Новости организует на форуме панельную дискуссию "Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики". Ее участники обсудят перспективы участия масс-медиа в информационном обеспечении национальных проектов и развитии социальной сферы. Модераторами сессии выступят директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Елена Тополева-Солдунова и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
13 июня, 16:37
МИА "Россия сегодня" — генеральный инфопартнер ОКР и олимпийской команды
Организаторами III Форума социальных инноваций регионов выступает Совет Федерации Федерального Собрания РФ и правительство Москвы. Сопредседателями его оргкомитета являются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр столицы Сергей Собянин.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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