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РИА Новости

В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом

Вчера, 12:03
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо, сообщает портал News24 со ссылкой на министерство транспорта страны.
ДТП произошло в воскресенье вечером.
"Я могу подтвердить, что число людей, признанных погибшими, составляет 24", - заявила представитель министерства транспорта Аянда-Элли Пэйн.
Все погибшие находились в маршрутном такси, которое было переполнено. По словам Пэйн, в нем находилось на 10 человек больше положенного. Трое пассажиров автобуса получили ранения.
10 июня, 10:43
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