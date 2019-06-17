В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо, сообщает портал News24 со ссылкой на министерство транспорта страны.
ДТП произошло в воскресенье вечером.
"Я могу подтвердить, что число людей, признанных погибшими, составляет 24", - заявила представитель министерства транспорта Аянда-Элли Пэйн.
Все погибшие находились в маршрутном такси, которое было переполнено. По словам Пэйн, в нем находилось на 10 человек больше положенного. Трое пассажиров автобуса получили ранения.