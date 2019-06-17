Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T11:38Z
https://ria.ru/20190617/1555624826.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа

Вчера, 11:38
415
ЕКАТЕРИНБУРГ/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Нижневартовска в Уфу был задержан более чем на 9 часов из-за открывшегося надувного трапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Борт был задержан по причине самопроизвольного выпуска надувного трапа. К настоящему моменту самолет вылетел", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили агентству в справочной воздушной гавани Нижневартовска, вылет самолета в Уфу был назначен 2.55 (0.55 мск), но произошло это лишь в 12.20 по местному времени (10.20 мск). Согласно данным онлайн-табло аэропорта, также на 7 часов в понедельник задерживается прибытие обратного рейса из Уфы в Нижневартовск.
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
6 июня, 07:54
В Благовещенске на 15 часов задержали вылет рейса "Авроры" во Владивосток
001001
Обсудить 0
УфаНижневартовскПроисшествия
Рекомендуем
В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом
РИА
Новости
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
В Югре из-за удара молнии загорелся газоперерабатывающий завод
Отец играет с сыном
Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
Лента
новостей
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом
В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа
Участника убийства семьи под Липецком задержали после десяти лет розыска
Улица в Калькутте. Индия
В Индии пропал иллюзионист, пытаясь порвать оковы под водой
Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
В Кирове возбудили дело после жалоб жителей на неприятный запах
Здание ФАС России
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
Под Костромой три человека пострадали при обрушении подвесного моста
В Якутии лесные пожары охватили почти 200 гектаров
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния