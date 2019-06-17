Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа

ЕКАТЕРИНБУРГ/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Нижневартовска в Уфу был задержан более чем на 9 часов из-за открывшегося надувного трапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Как уточнили агентству в справочной воздушной гавани Нижневартовска, вылет самолета в Уфу был назначен 2.55 (0.55 мск), но произошло это лишь в 12.20 по местному времени (10.20 мск). Согласно данным онлайн-табло аэропорта, также на 7 часов в понедельник задерживается прибытие обратного рейса из Уфы в Нижневартовск.