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РИА Новости

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

Вчера, 11:30
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недостоверная информация по конфликту в Чемодановке в Пензенской области удалена из соцсетей, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба Роскомнадзора.
"Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей", - сказали в пресс-службе.
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. По его мнению, надзорные органы должны дать соответствующую оценку подобным вбросам и их заблокировать по закону о борьбе с фэйковыми новостями.
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Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
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Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.
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