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РИА Новости
Культура

"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГБУК "Государственный Эрмитаж" Михаил Пиотровский
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В Главном штабе Эрмитажа проходит выставка "Искусственный интеллект и диалог культур". Четырнадцать художников из 12 стран мира представляют произведения, созданные с использованием цифровых технологий. Среди них - работы двух авторов из Саудовской Аравии. Лулуа Аль-Хомуд разработала на основе арабского алфавита абстрактную графическую форму нового языка, который должен стать универсальным средством общения. Дания Аль-Салех представляет инсталляцию, соединившую фонемы арабского языка с визуальными образами, созданными компьютером. В беседе с корреспондентом РИА Новости директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, чему европейцам стоит учиться у саудовских авторов и что российские археологи могут обнаружить на Аравийском полуострове:

О женщинах-художницах и автомобилях

– На выставке "Искусственный интеллект и диалог культур" в Главном штабе Эрмитажа мы видим как замечательно саудовские женщины-художницы – Лулуа Аль-Хомуд и Дания Аль-Салех – строят свои произведения, используя искусственный интеллект.
В отличие от других авторов, их работы опираются не на изобразительность, а на язык. Это характерно вообще для мусульманской культуры, которая меньше использует изобразительность. Например, есть европейские художники, которые берут тысячи портретов и переосмысливают их.

А саудовские художницы берут орнаменты, звуки языка и "играют" с ними. Это, может быть, даже интереснее, чем работы их европейских коллег.

Но главная задача – соединить две традиции так, чтобы культурное развитие было одновременно и национальным, и мировым. В Саудовской Аравии, как и во всяком обществе, которое заботится о своем сохранении, любые изменения идут непросто. Но они там идут.
Женщины могут теперь водить автомобиль – это событие. Женщины-художницы – тоже событие. Но, кстати, женщины в этой стране начали заниматься современным искусством раньше, чем сели за руль.
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О музеях и культурных традициях

– Говоря о культурном обмене между Россией и Саудовской Аравией, нужно понимать, что мы в начале пути. Эта страна сейчас находится на важном историческом этапе: воплощается в жизнь программа "Видение 2030", которая в культуре предусматривает серьезное развитие и выход из существующей, скажем так, интеллектуально-эстетической изоляции. Есть идеи по развитию сотрудничества между нашими странами, в том числе, в музейной сфере.

Музеи в Саудовской Аравии очень большие и хорошие: археологические, исторические, есть замечательные галереи современного искусства, которое очень хорошо там воспринимается. Но существуют и некоторые культурные ограничения.

Например, люди привыкли, что на священные темы говорить с помощью изобразительного языка неприлично. А мы считаем наоборот – в этом и есть некое различие культур. И смысл взаимодействия именно в том, чтобы строить диалог культур, чтобы эти традиции не мешали, а, наоборот, помогали.
© РИА Новости / Анна КочароваВыставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
© РИА Новости / Анна Кочарова
Выставка "Искусственный интеллект и диалог культур" в Эрмитаже

Об археологических раскопках

– Мы обсуждали вопрос совместных археологических раскопок, возможно, в рамках какой-то общей программы. У нас есть несколько идей, в том числе, о создании совместного выставочного центра Эрмитажа в Саудовской Аравии. Мы хотели бы участвовать в развитии оазиса Аль-Ула (древний город, где сохранились археологические памятники нескольких древних культур – прим.ред).
Есть идея, чтобы там был археологический парк для туристов, а также велись исследования и раскопки. Наш интерес – культурное сотрудничество. Археологические раскопки в Саудовской Аравии – это интересно с точки зрения не только аравийской, но и мировой культуры. Но нам некого там учить.

У каждой страны есть собственный опыт, которым надо обмениваться – это и называется диалог культур, в результате которого рождается что-то новое.

Еще недавно считалось, что Аравия – археологически "пустое" место. Ситуация изменилась, когда археологам невозможно стало ездить в Иран, Ирак, Афганистан, возникли сложности с Египтом. Активные археологические работы на территории Саудовской Аравии ведутся лет 30, это относительно немного, но результаты уже есть.
Аль-Ула, Саудовская Аравия
30 марта, 00:06
В Саудовской Аравии решили привлекать туристов доисламским городом Аль-Ула
Нам в России очень полезно было бы узнать о древней культуре Саудовской Аравии. В Эрмитаже в 2011 году была потрясающая археологическая выставка – хотелось бы еще раз провести что-нибудь подобное. Ведь наш "общеевропейский" посетитель мало знает о той мощной культуре, которая предшествовала появлению ислама и, в какой-то степени, явилась историческим обоснованием рождения в Аравии новой религии.
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КультураГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийСаудовская АравияРоссияСанкт-Петербург
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