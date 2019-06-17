Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан согласен с мнением о том, что в отношении ситуации в Молдавии оценки ЕС, РФ и США на этот раз совпали. Об этом он заявил журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС в понедельник.

Журналисты попросили прокомментировать мнение о том, что в отношении кризиса в Молдавии подходы Запада и РФ оказались схожи.

"В этом конкретном случае с Молдавией, действительно, у нас была схожая оценка с российской стороны, но также со стороны США, и это интересная (ситуация)... Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие пару месяцев", - сказал он перед началом встречи в Люксембурге.

Отвечая на уточняющий вопрос, были ли у ЕС контакты с российской стороной по ситуации Молдавии, еврокомиссар сказал, что "контактов не было".

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.