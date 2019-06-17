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РИА Новости

Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии

Вчера, 11:25
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан согласен с мнением о том, что в отношении ситуации в Молдавии оценки ЕС, РФ и США на этот раз совпали. Об этом он заявил журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС в понедельник.
Журналисты попросили прокомментировать мнение о том, что в отношении кризиса в Молдавии подходы Запада и РФ оказались схожи.
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"В этом конкретном случае с Молдавией, действительно, у нас была схожая оценка с российской стороны, но также со стороны США, и это интересная (ситуация)... Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие пару месяцев", - сказал он перед началом встречи в Люксембурге.
Отвечая на уточняющий вопрос, были ли у ЕС контакты с российской стороной по ситуации Молдавии, еврокомиссар сказал, что "контактов не было".
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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Игорь ДодонЙоханнес ХанМолдавияРоссияВ мире
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