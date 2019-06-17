В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа

АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) в Костанае (на севере Казахстана), сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По данным Нурахметова, ЧП произошло в понедельник в районе 09.00 мск.

"В двухэтажном здании СТО … произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. В итоге семеро пострадавших, шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое", - сообщил представитель КЧС.