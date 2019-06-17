Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T11:08Z
https://ria.ru/20190617/1555623580.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа

Вчера, 11:08
426
АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) в Костанае (на севере Казахстана), сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По данным Нурахметова, ЧП произошло в понедельник в районе 09.00 мск.
"В двухэтажном здании СТО … произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. В итоге семеро пострадавших, шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое", - сообщил представитель КЧС.
На месте происшествия создан оперативный штаб. В ходе тушения пожара, в котором задействовано 98 человек и 30 единиц техники, из здания вынесли девять газовых баллонов. В настоящее время пожар локализован.
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
11 июня, 07:18
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
000212
Обсудить 0
КазахстанВ мире
Рекомендуем
В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом
РИА
Новости
Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 30
В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
На востоке Индии более ста человек погибли из-за вспышки острого энцефалита
Лента
новостей
Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику
Улица в Калькутте. Индия
В Индии пропал иллюзионист, пытаясь порвать оковы под водой
США хотят отложить публикацию "сделки века" по Ближнему Востоку до ноября
СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции
В Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек
В "Транснефти" заявили о проблемах с проходом пролива Босфор
В Аргентине полностью восстановили электроснабжение, сообщили СМИ
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния