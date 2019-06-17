Муфтии рассказали о главной цели для российских мусульман

Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) во время праздника "Изге Болгар Жыены", посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в городе Болгаре

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Российской мусульманской общине нужно продолжить линию подготовки учёных в своей стране, опираясь на собственный опыт, историю и религиозные ценности. Об этом заявили участники ежегодной встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева с мусульманским духовенством России, учредителями Болгарской исламской академии (БИА) в городе Болгар (Республика Татарстан).

Президент Татарстана выразил уверенность в развитии российского исламского богословия и готовность поддерживать дальнейшие проекты научных и просветительских проектов.

"Эти программы направлены на популяризацию религиозного наследия отечественных богословов. Для нас по-прежнему важна именно эта линия", - сказал он.

Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов сообщил, что благодаря поддержке властей Татарстана в свет вышел полный перевод уникального памятника средневековой тюрко-татарской богословской мысли "Нахдж аль-Фарадис".

"Сегодня по нашей инициативе в Болгарской исламской академии проводится круглый стол с привлечением учёных и академических кругов Казани, Москвы и зарубежных стран для обсуждения таких изданий Совета муфтиев России как "Каландар Наме" и "Нахдж ал-Фарадис", вызывавших большой резонанс в нашей стране и далеко за ее пределами", - сказал Аббясов.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, в свою очередь, отметил, что работа исламской академии - это практический шаг в сфере отечественного мусульманского образования.

"БИА, можно сказать, уже приносит результаты в виде первого выпуска. Возможно, академия станет базой для централизации фетв и решений мусульман России", - сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Заммуфтия Крыма Эсадуллах Баиров напомнил, что один из видных российских учёных Исмаил Гаспринский оставил глубокий след в отечественной богословской школе и его труды востребованы до сих пор.