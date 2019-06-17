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РИА Новости

Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка "Восточный"

Вчера, 10:33
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.
Компания Артема Аветисяна "Финвижн", миноритарный акционер банка "Восточный", 5 июня подала иск к банку с требованием признать недействительными ряд решений совета директоров о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. Предварительные слушания по иску назначены на 1 июля, в качестве обеспечительной меры суд пока запретил проводить допэмиссию, намеченную на конец июня. "Восточный" 7 июня подал ходатайство с просьбой отменить этот запрет.
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Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.
"Ходатайство удовлетворено, прошу представителей СМИ и слушателей покинуть зал", - сказал судья Александр Осадчий.
"Финвижн" ранее уже просила принять такие же обеспечительные меры в деле по иску к представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, мажоритарному акционеру "Восточного". В том деле "Финвижн" требовала обязать ответчика исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Арбитраж тогда удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах частично – наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.
Вывеска банка Восточный
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Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск "Финвижн", обязав Evison исполнить соглашение о колл-опционе. Решение пока не вступило в законную силу, но "Финвижн" подала в суд заявление о его немедленном исполнении, мотивировав это тем, что в случае исполнения опциона "Финвижн" стала бы владельцем 42,01% банка, а у структуры Baring осталось бы 41,63%, в условиях же, когда спорный пакет не передан, Evison обладает преимущественным правом на выкуп допэмисии. 11 июня Арбитраж обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн".
Ранее в другом деле "Финфижн" заявляла, что если Evison приобретет допэмиссию пропорционально опционным акциям, то даже передав опционные акции "Финвижн", но оставив себе размещенные на них дополнительные акции, он сохранит контроль над банком.
При этом, как указывала "Финвижн", "ответчик (Evison — ред.) уже давно готов к размещению дополнительных акций банка, и поэтому 27.06.2019 ответчику достаточно просто оплатить дополнительные акции банка (перечислить соответствующие денежные средства на расчетный счет банка), чтобы договор купли-продажи данных акций банка считался заключенным и они были размещены".
Фонды Baring Vostok сейчас контролируют 51,62% уставного капитала банка "Восточный", Аветисян через компанию "Финвижн" - 32,02%. Согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "Восточный" на 1 мая занимал 31 место среди российских банков с активами в 300,5 миллиардов рублей.
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