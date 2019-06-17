Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

"Только что удалил свой аккаунт в Twitter", - написал Маск в Twitter

После сделанной записи об удалении отображаемое имя Маска в Twitter изменилось на Daddy DotCom. При этом страница главы SpaceX в настоящий момент является доступной для пользователей.

Ранее у Маска неоднократно возникали проблемы из-за записей в Twitter. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.