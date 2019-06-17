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РИА Новости

Тарасенко сообщил о просьбах переделать модернизированные на Украине МиГ-29

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" получала от иностранных партнеров просьбы переделать нелегитимно модернизированные на Украине истребители МиГ-29, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Илья Тарасенко.
"Да, такие обращения действительно были. Могу сказать, что Украина действительно пытается модернизировать самолеты "МиГ" на своих заводах, но делает это нелегитимно, не имея актуальной технической документации. Это напрямую отражается не просто на качестве, а на безопасности самолетов. К моему глубочайшему сожалению, некоторые наши партнеры проверяют это исправностью своей техники и жизнями своих летчиков. После чего приходят за помощью к нам", - сказал Тарасенко, не назвав страны, которые обращались за помощью.
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Он подчеркнул, что единственный легитимный способ модернизации самолетов марки "МиГ" – осуществление работ непосредственно разработчиком. "Это нормальная международная практика. В случае проведения работ на любой военной технике с привлечением компаний, не имеющих лицензий от разработчика, разработчик не несет ответственности за эксплуатацию этих самолетов", - отметил глава компании.
Ранее в СМИ сообщалось, что модернизация советских истребителей МиГ-29 ведется на Львовском авиационно-ремонтном заводе. Цель этого мероприятия заключается в переделке фронтового истребителя в штурмовик. Параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет.
Полный текст интервью с Тарасенко читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
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Илья ТарасенкоМиГ-29МиГ (корпорация)РоссияУкраинаБезопасность
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