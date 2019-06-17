Тарасенко сообщил о просьбах переделать модернизированные на Украине МиГ-29

"Да, такие обращения действительно были. Могу сказать, что Украина действительно пытается модернизировать самолеты "МиГ" на своих заводах, но делает это нелегитимно, не имея актуальной технической документации. Это напрямую отражается не просто на качестве, а на безопасности самолетов. К моему глубочайшему сожалению, некоторые наши партнеры проверяют это исправностью своей техники и жизнями своих летчиков. После чего приходят за помощью к нам", - сказал Тарасенко, не назвав страны, которые обращались за помощью.