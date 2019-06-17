Илья Тарасенко: нас просят исправить модернизированные на Украине МиГи

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" третий год подряд увеличивает выручку и прибыль. Это происходит во многом благодаря внедрению инноваций в бизнес-процессы и своевременному исполнению контрактов. Генеральный директор корпорации Илья Тарасенко в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину сообщил о текущем положении дел на "МиГе", рассказал о сроках создания перспективного дальнего перехватчика, тяжелого беспилотника "Скат", а также о начале серийного производства регионального самолета Ил-114-300 и обращениях партнеров за помощью после нелегитимной модернизации МиГ-29 на Украине.

– Вы вернулись в корпорацию "МиГ" на должность генерального директора в сентябре 2016 года. Расскажите, как развивается корпорация, что удалось реализовать нового, чем можно гордиться?

– На данный момент мы выполнили все планы, которые перед нами стояли с финансовой точки зрения. Мы нарастили выручку с 2016 по 2018 год более чем на 59%. Еще 3 года назад выручка корпорации была в районе 56 миллиардов, в 2018 году мы добились того, что этот показатель превысил 89,5 миллиарда рублей. Это исторический рекорд для нас за весь постсоветский период. МиГ третий год находится в положительной зоне, и 2018 год мы закончили с высокой прибылью в размере 3,5 миллиарда рублей. Это, безусловно, говорит об эффективности нашей корпорации.

За эти годы мы внедрили ряд современных и даже инновационных инструментов в наши бизнес-процессы. Мы понимаем: для того, чтобы оставаться лидерами в отрасли, необходимо не просто развиваться, а двигаться быстрее наших конкурентов. В частности, сейчас мы активно внедряем новую производственную систему во всех наших филиалах и реализуем проекты, направленные на сокращение издержек, которые, в свою очередь, снижают себестоимость продукции. Мы изучаем опыт компаний, которые уже несколько лет применяют лучшие практики, и перенимаем их опыт. Например – госкорпорации "Росатом". В прошлом году мы открыли две "фабрики процессов", на которых обучаем сотрудников технологиям новой производственной системы: работники учатся сокращать издержки при производстве, применять LEAN-технологии, моделировать и отрабатывать на практике взаимодействие производственных и офисных служб, выявлять недостатки и несовершенства в процессах и находить оптимальные пути решения задач. В этом году на фабриках процессов запланировано провести обучение 100% сотрудников корпорации. Это касается и производственных, и офисных работников.

Отдельно хочу остановиться на работе с персоналом. Мы перезапустили проект "Кадровый резерв", в основе которого теперь лежит проектная работа команд резервистов. Это не оторванные от реальности идеи, а проекты, цель которых – решение конкретных задач, стоящих перед корпорацией. На заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде мы выстраиваем новую систему по сохранению критически важных знаний. Кроме того, мы запустили на заводе "школу мастера". Это программа, в которой обучение строится по модульному принципу, что позволит расширить кругозор и повысить компетенции в области управления производством, персоналом, расширить знания сотрудников в области самолетостроения. Обучение проводится силами внутренних тренеров. Мы планируем обучать ежегодно три группы по 20 человек. Оба проекта пилотные и будут внедряться на всех наших площадках.

Особое внимание мы уделяем подготовке наших молодых специалистов и программе наставничества. Это очень важная тема не только для нашей компании, но и для всей отрасли и страны. О необходимости повышения престижа наставников, передачи знаний из поколения в поколение и постоянном обучении молодежи не раз заявлял президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Мы понимаем, как решать эту задачу, и именно поэтому приняли решение разработать обновленную программу "Наставничество". Основная цель программы – выстроить систему подготовки молодых сотрудников за счет внутренних ресурсов, поднять престиж наставников. Активно внедряем систему дистанционного обучения, позволяющую сотрудникам получать дополнительные знания в удобное для них время. Основная задача – создать возможности для обучения каждого работника.

Ну и не менее важная тема – материальная мотивация персонала. Сейчас мы внедряем новые элементы системы совокупного вознаграждения. Это касается и системы оплаты труда, и социальных программ, которые должны учитывать потребности разных групп сотрудников. По итогам внедрения в 2018 году первого этапа новой системы оплаты труда заработная плата работников ОКБ им. А.И. Микояна выросла в среднем на 29%. Это удачный опыт, который мы планируем внедрять во всех структурных объединениях. Внедрение новых программ требует дополнительного финансирования. Для этого мы работаем над сокращением издержек и повышением эффективности. Это, в свою очередь, позволяет нам оставаться привлекательным работодателем, удерживать лучших сотрудников и привлекать квалифицированных профессионалов.

Давайте теперь перейдем непосредственно к авиационным программам. За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолета уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний, остальные четыре планируем поставить до конца года. Рассчитываем на подписание нового контракта на поставку МиГ-35 с военным ведомством. Кроме того, очень успешно реализуется контракт на поставку самолетов МиГ-29М/М2 инозаказчику. Идем раньше сроков по исполнению этого соглашения.

– Какие планы по диверсификации производства? Есть ли новости по гражданскому проекту Ил-114?

– Мы запустили проект Ил-114, что я считаю очень правильным шагом для диверсификации нашего бизнеса. Причем он для нас является крайне важным и ответственным, потому что требования, которые предъявляются к гражданской авиации, более жесткие, как с точки зрения разработки документации и создания машины, так и с точки зрения ее дальнейшего обслуживания. Мы находимся на этапе передачи документации в производство и подготовки производства. Уже сегодня мы работаем с КБ Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия – яркий пример успешной кооперации при проектировании самолета в "цифре". Все происходит в режиме онлайн. Мы видим перспективу такой информационной системы и в послепродажном обслуживании этого самолета в части логистической составляющей.

– Когда первый полет?

– Первый подъем самолета в воздух планируется в ноябре 2020 года. Мы идем в графике. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах.

– Началось ли производство агрегатов для него?

– Да, уже началось производство отдельных агрегатов на ВАСО в Воронеже и на "Соколе" (филиал корпорации "МиГ" в Нижнем Новгороде – ред.).

– "Ильюшин" уже неоднократно проводил круглые столы с потенциальными заказчиками. Есть ли у кого-то твердые намерения купить эту машину или пока все на уровне разговоров?

– Конечно, есть. Это мировая практика – работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний. Одно из главных требований – это интерьер. Каждый заказчик рассчитывает свою транспортную сеть, количество грузов и так далее. Это все закладывается при создании машины. Бывают специфические нюансы, которые как раз и обсуждаются на подобных круглых столах.

– Нет опасений, что сейчас, в эпоху, когда крайне развита реактивная тяга, создаваемый турбовинтовой самолет будет немного неактуален, или это дилетантское суждение?

– Если говорить об экономической составляющей, то турбовинтовые самолеты намного экономичнее своих реактивных собратьев. Соответственно, когда нефть стоит дорого, у турбовинтовых самолетов появляется большое преимущество. Плюс, Ил-114 не так требователен к условиям эксплуатации и в частности – к ВПП (взлетно-посадочная полоса – ред.). Коллеги из "Ильюшина" уже общаются с иностранными заказчиками, в том числе из Юго-Восточной Азии. Потенциал у этого самолета есть.

– Вы сказали про цифровое производство. Есть ли уже от этого нововведения эффект?

– Здесь есть три критерия. Первый – это сокращение сроков. Если раньше на запуск и организацию производства до первого полета самолета уходило где-то три года, то сейчас мы можем запускать новый продукт за два года. Второй тезис – это повышение качества. Третий – это экономика, которая вытекает из первых двух пунктов.

– Какие еще проекты на повестке?

– Есть ряд закрытых проектов, кроме того, мы занимаемся поддержанием летной годности и модернизацией МиГ-31 для ВКС. Естественно, у нас есть инициативные работы, которые после 2025 года составят основу нашей продуктовой линейки.

– Давайте немного поподробнее остановимся на ваших программах. Известно, что МиГ-35 участвует в индийском тендере. Дели уже определил шорт-лист основных претендентов на победу?

– Я могу сказать, что мы находимся в списке основных претендентов. Под эгидой компаний "Рособоронэкспорт" мы обсуждаем с заказчиком технические параметры и вопрос локализации производства МиГ-35 на территории Индии, а также программу послепродажного обслуживания.

– Когда планируется завершить этап исследовательских работ по ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата – ред.) и перейти на стадию ОКР и создания опытного образца?

– У нас есть график с Минобороны по данному проекту. Мы убеждены в том, что такой самолет необходим нашей стране. Это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства, защиты рубежей нашей Родины. И речь здесь идет не только об Арктике и Востоке, как это принято считать. Мы работаем над комплексной системой глобальной обороны рубежей России. Рассчитываем, что ПАК ДП заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдет к своему логическому завершению. Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом.

– Вы неоднократно говорили про беспилотники, которые разрабатывает "МиГ". В интернете периодически появляются фотографии беспилотника "Скат". На какой стадии этот проект?

– Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам.

– Есть ли потенциал для модернизации парка МиГ-29 или со временем будет постепенная замена их на МиГ-35?

– Мы рассчитываем на то, что те истребители МиГ-29, которые были поставлены в Минобороны в конце 80-х – начале 90-х, МиГ-35 полностью заменит. А те машины, которые поставлялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ, будут существовать параллельно с МиГ-35. Однако вместе с тем, при создании МиГ-29К/КУБ были созданы технологии, которые могут быть реализованы в МиГ-35.

– Исходя из этого, я делаю вывод, что у 35-го появится корабельная версия?

– У нас есть мысль сделать его корабельную версию, причем эти работу возможно провести в течение полутора лет, если будет потребность у нашего заказчика.

– Радар с АФАР когда на него поставите?

– Естественно, мы будем ставить АФАР на МиГ-35, мы уже предлагаем этот радар нашим заказчикам. Когда поставим – будет зависеть от требований заказчика. В Индию, к примеру, мы будем поставлять МиГ-35 уже с таким радаром. Мы готовы поставить АФАР даже на МиГ-29М/М2.

– Если самолет выиграет тендер?

– Когда он его выиграет.

– Кстати, о МиГ-29. Индия прислала заявку на 21 самолет. Когда рассчитываете подписать контракт и начать поставки?

– Все зависит от наших заказчиков. Мы понимаем логику, по которой появилась эта заявка. Мы видим, как Индия оценивает самолет МиГ-29. Их национальные ВВС заинтересованы в этой машине, поэтому новая заявка – это подтверждение их отношения к МиГам.

– Еще один интересный проект – МиГ-УТС. Что с ним?

– Проект продолжается, мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение. Сейчас совместно "Рособоронэкспортом" мы обсуждаем эту стратегию с потенциальными заказчиками.

– Расскажите, как происходит трансформация системы послепродажного обслуживания в РСК "МиГ".

– Мы предлагаем комплексную систему сервисного обслуживания по системе PBL, которая заключается в том, что мы гарантируем инозаказчику определенный процент исправности парка с привязкой к налету. У заказчиков не должна болеть голова на предмет организации ремонта, логистики, поставки запчастей и так далее. Мы берем все это на себя. Мы уходим от классической системы поставок отдельных блоков по заявкам к комплексному пакету услуг. Вместе с самолетами мы предлагаем программу мероприятий по сервисному обслуживанию. Это позволит существенно сократить время и затраты на всех этапах послепродажного обслуживания от создания технических центров до осуществления регламентных и ремонтно-восстановительных работ, а, главное – ввести единый стандарт оказания этих услуг.

– Обращался ли кто-то стран, переживших модернизацию авиатехники на украинских или других предприятиях, к вам за легитимной помощью?