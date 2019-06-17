Администрация Зеленского планирует переезд в "стеклянный" офис

Кроме того, Богдан не исключил, что нынешнее здание администрации может быть переделано в музей. "У нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому, как вариант, мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины", – добавил глава администрации.