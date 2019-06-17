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РИА Новости

Администрация Зеленского планирует переезд в "стеклянный" офис

Вчера, 09:52
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, заявил глава амдинистрации Андрей Богдан.
Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что в окружении Зеленского ищут офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева. Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича".
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"Мы планируем переезд в другое помещение, и там действительно будут стеклянные стены, там будет open space, там будут рабочие группы, и там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в определенную часть, и увидеть, что это не какая-то доминанта, не какие-то люди-небожители, а обычные украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - заявил Богдан в эфире телеканала "Украина".
Кроме того, Богдан не исключил, что нынешнее здание администрации может быть переделано в музей. "У нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому, как вариант, мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины", – добавил глава администрации.
Также он сообщил, что администрации будет реформирована в "европейский орган, который помогает президенту видеть направления развития Украины".
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