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РИА Новости

Дорогу возле "Волгоград Арены" очистили от грунта с размытого склона

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваРазмытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Дорогу возле "Волгоград Арены" расчистили от грунта со склона, размытого во время дождя в воскресенье, сообщили журналистам в мэрии Волгограда.
Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за сильного дождя размыло склон, где расположен стадион "Волгоград Арена", и грунт сполз на проезжую часть. Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, инцидент произошел из-за того, что одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков.
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде
12 сентября 2018, 15:15
Ливневую канализацию "Волгоград Арены" полностью восстановили
По информации ведомства, к утру понедельника последствия дождя уже устранили.
"Ночью, до начала утреннего часа пик волгоградские службы завершили очистку от грунтовых наносов городских дорог, в том числе Нулевой продольной магистрали", - сообщили журналистам в мэрии.
Как отметили в администрации города, в Волгограде сегодня прочистят сети ливневой канализации на проспекте Жукова, ул. Гидростроителей, проспекте Университетском и других, а также в ближайшее время начнутся работы по восстановлению склона у стадиона.
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ВолгоградОбщество
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