Дорогу возле "Волгоград Арены" очистили от грунта с размытого склона

ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Дорогу возле "Волгоград Арены" расчистили от грунта со склона, размытого во время дождя в воскресенье, сообщили журналистам в мэрии Волгограда.

Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за сильного дождя размыло склон, где расположен стадион "Волгоград Арена", и грунт сполз на проезжую часть. Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, инцидент произошел из-за того, что одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков.

По информации ведомства, к утру понедельника последствия дождя уже устранили.

"Ночью, до начала утреннего часа пик волгоградские службы завершили очистку от грунтовых наносов городских дорог, в том числе Нулевой продольной магистрали", - сообщили журналистам в мэрии.