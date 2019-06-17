В Совфеде заявили о возможном ответе на усиление присутствия США в Польше

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия усилит свои войска на западной границе в ответ на усиление военного присутствия США в Польше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил в понедельник министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

"Конечно, Россия усилит отчетно свои соответствующие части в этом районе", - заявил Джабаров.

По его словам, Польша, в случае нанесения удара по РФ с её территории сама станет "мишенью для нанесения ответного удара". "В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - сказал сенатор.

"При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст", - отметил Джабаров.