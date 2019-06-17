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РИА Новости

В Совфеде заявили о возможном ответе на усиление присутствия США в Польше

Вчера, 09:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия усилит свои войска на западной границе в ответ на усиление военного присутствия США в Польше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил в понедельник министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.
"Конечно, Россия усилит отчетно свои соответствующие части в этом районе", - заявил Джабаров.
По его словам, Польша, в случае нанесения удара по РФ с её территории сама станет "мишенью для нанесения ответного удара". "В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - сказал сенатор.
"При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст", - отметил Джабаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польша закупит до 35 самолетов F-35. Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года.
Флаг США на военной базе в Польше
25 декабря 2018, 10:14
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