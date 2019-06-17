ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио.

Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".

"В рамках соглашения мы пришли к договоренности относительно того, что будет шесть таких точек в Польше, которые будут местами, в которых будут находиться подразделения", - сказал Блашак.

Он отметил, что "в соглашении есть запись о том, что локализация будет определяться соглашением обеих сторон". "Мы будем принимать участие в принятии решений. Я активен. Я представляю предложения, разговариваю на тему подробностей. Важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора, и мы на этом концентрируемся", - добавил польский министр.