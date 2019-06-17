Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T09:50Z
https://ria.ru/20190617/1555621303.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153135/07/1531350726_0:31:2200:1269_1036x0_80_0_0_108d1911d57e584f6352c12299232bde.jpg
РИА Новости

Американские войска разместят в шести точках на территории Польши

Вчера, 09:50
531
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Американские военные в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, заявил министр обороны Мариуш Блашак в эфире Польского радио.
Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в районе польского города Моронг
14 июня, 10:19
В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными
"В рамках соглашения мы пришли к договоренности относительно того, что будет шесть таких точек в Польше, которые будут местами, в которых будут находиться подразделения", - сказал Блашак.
Он отметил, что "в соглашении есть запись о том, что локализация будет определяться соглашением обеих сторон". "Мы будем принимать участие в принятии решений. Я активен. Я представляю предложения, разговариваю на тему подробностей. Важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора, и мы на этом концентрируемся", - добавил польский министр.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
1900513
Обсудить 4
НАТОПольшаСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
В Совфеде заявили о возможном ответе на усиление присутствия США в Польше
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев призвал осудить планы США взломать российские энергосистемы
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше
Самолет МиГ-29
Тарасенко сообщил о просьбах переделать модернизированные на Украине МиГ-29
Лента
новостей
Администрация Зеленского планирует переезд в "стеклянный" офис
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник в МИД заявил о деградации центра аналитики в ЕС
Юрий Швыткин
В Госдуме прокомментировали усиление американского присутствия в Польше
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
В России создали летный образец нового учебно-тренировочного МиГ-УТС
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия адекватно ответит на размещение допконтингента США в Польше
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии высказался за диалог между Западом и Россией
Многоцелевые истребители МиГ-29
Разработчик рассказал, как будет проходить замена МиГ-29 в ВКС
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35
Тарасенко: МиГ-35 претендует на победу в индийском тендере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
Лента новостейМолния