В России создали летный образец нового учебно-тренировочного МиГ-УТС

"Проект продолжается, мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение. Сейчас совместно "Рособоронэкспортом" мы обсуждаем эту стратегию с потенциальными заказчиками", - сказал Тарасенко.