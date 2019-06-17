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РИА Новости

В России создали летный образец нового учебно-тренировочного МиГ-УТС

Вчера, 09:49
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Первый летный образец новейшего российского учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС создан, его презентую в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Проект продолжается, мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение. Сейчас совместно "Рособоронэкспортом" мы обсуждаем эту стратегию с потенциальными заказчиками", - сказал Тарасенко.
В конце 2017 года корпорация "МиГ" в инициативном порядке приступила к опытно-конструкторской работе по созданию перспективного учебно-тренировочного самолёта для подготовки лётного состава оперативно-тактической авиации - МиГ-УТС.
Опыт создания таких самолетов у корпорации уже имеется - в начале 2000-х гг "МиГ" участвовала в создании учебного самолета для ВВС России - МиГ-АТ, однако работа над машиной была остановлена.
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
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