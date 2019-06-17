Косачев призвал осудить планы США взломать российские энергосистемы

Сенатор отметил, что, отвечая на обвинения Трампа в измене, газета The New York Times "проговорилась", что ее публикация о разработке американской программы дестабилизации российских электросетей предварительно согласовывалась с правительством США.

"Таким образом, перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьёзное, а именно - в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте ещё из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь)", - констатировал Косачев.