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РИА Новости

Косачев призвал осудить планы США взломать российские энергосистемы

Вчера, 09:40
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Планы руководства США внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России, если информация о таких планах подтвердится, должны получить решительное осуждение со стороны мирового сообщества, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
Президент США Дональд Трамп
16 июня, 04:21
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
"Когда на воре загорается шапка, за этим обычно следует наказание, даже если преступление ещё не совершено. Соответствующие американские планы, если они подтвердятся окончательно, являются преступлением против международного права, и они должны получить решительное и исчерпывающее осуждение со стороны мирового сообщества", - написал Косачев в Facebook.
Сенатор отметил, что, отвечая на обвинения Трампа в измене, газета The New York Times "проговорилась", что ее публикация о разработке американской программы дестабилизации российских электросетей предварительно согласовывалась с правительством США.
"Таким образом, перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьёзное, а именно - в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте ещё из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь)", - констатировал Косачев.
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Дональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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