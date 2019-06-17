Косачев призвал осудить планы США взломать российские энергосистемы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Планы руководства США внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России, если информация о таких планах подтвердится, должны получить решительное осуждение со стороны мирового сообщества, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
"Когда на воре загорается шапка, за этим обычно следует наказание, даже если преступление ещё не совершено. Соответствующие американские планы, если они подтвердятся окончательно, являются преступлением против международного права, и они должны получить решительное и исчерпывающее осуждение со стороны мирового сообщества", - написал Косачев в Facebook.
Сенатор отметил, что, отвечая на обвинения Трампа в измене, газета The New York Times "проговорилась", что ее публикация о разработке американской программы дестабилизации российских электросетей предварительно согласовывалась с правительством США.
"Таким образом, перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьёзное, а именно - в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте ещё из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь)", - констатировал Косачев.