Тарасенко: МиГ-35 претендует на победу в индийском тендере

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Я могу сказать, что мы находимся в списке основных претендентов. Под эгидой компаний "Рособоронэкспорт" мы обсуждаем с заказчиком технические параметры и вопрос локализации производства МиГ-35 на территории Индии, а также программу послепродажного обслуживания", - сказал Тарасенко.

Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.