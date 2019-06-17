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РИА Новости

Тарасенко: МиГ-35 претендует на победу в индийском тендере

Вчера, 09:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМногоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Я могу сказать, что мы находимся в списке основных претендентов. Под эгидой компаний "Рособоронэкспорт" мы обсуждаем с заказчиком технические параметры и вопрос локализации производства МиГ-35 на территории Индии, а также программу послепродажного обслуживания", - сказал Тарасенко.
Истребитель МиГ-35
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Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
На форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и компания "МиГ" подписали контракт на поставку до 2023 года шести новейших легких истребителей МиГ-35. Это первый контракт на поставку данного типа самолетов. В рамках соглашения военное ведомство получит самолеты в модификациях "УБ" и "С".
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
Многоцелевой истребитель МиГ-35
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