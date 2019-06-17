Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых наблюдаются самые высокие показатели распространенности онкологических болезней.
Как сообщает RT, рак более всего распространен в Курской области — 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на 100 тысяч населения.
На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).
В 2018 году средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов.
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