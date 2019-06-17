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РИА Новости

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Вчера, 09:27
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых наблюдаются самые высокие показатели распространенности онкологических болезней.
Как сообщает RT, рак более всего распространен в Курской области — 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на 100 тысяч населения.
На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).
В 2018 году средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. По данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов.
Раковая клетка в организме человека
23 мая, 17:30
Названы самые распространенные причины развития рака
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RTМинистерство здравоохранения РФОбщество
Популярные комментарии
Это о чем вообще? А Норильск? А Карабаш с Челябинском, где больные раком выстраиваются на плановое лечение на месяцы вперед, и далеко не каждый доживает до жизненно необходимых процедур просто потому, что в больницах не протолкнуться... Короче, какая-то "сказочная" новость!
17 июня, 09:43
ВБВиктор Баталов
960110012
Если цифры напрямую связаны с ранней диагностикой, то браво врачам этих регионов. Но мусороперерабатывающие заводы нужно срочно строить. Хотя... Кому нужно? Они своё будущее с Россией не связывают.
17 июня, 09:44
Ирина Скаурус
9900209
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