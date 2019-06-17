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РИА Новости

На обновленный Ил-114-300 уже есть заказчики, сообщили в "МиГ"

Вчера, 09:18
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛетные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Конечно, есть. Это мировая практика – работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний", - сказал Тарасенко.
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Одно из главных требований – это интерьер. Каждый заказчик рассчитывает свою транспортную сеть, количество грузов и так далее. Это все закладывается при создании машины. Бывают специфические нюансы, которые как раз и обсуждаются на подобных круглых столах.
Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Производство самолета будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота. Для успешного выполнения экипажем своих обязанностей на Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство таких самолетов планируется начать в 2021 году. Первый полет запланирован на ноябрь 2020 года.
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
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Ил-114-300Илья ТарасенкоИл-114Экономика
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