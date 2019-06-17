На обновленный Ил-114-300 уже есть заказчики, сообщили в "МиГ"

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Конечно, есть. Это мировая практика – работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний", - сказал Тарасенко.

Одно из главных требований – это интерьер. Каждый заказчик рассчитывает свою транспортную сеть, количество грузов и так далее. Это все закладывается при создании машины. Бывают специфические нюансы, которые как раз и обсуждаются на подобных круглых столах.