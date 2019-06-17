Первый полет Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года, сейчас началась сборка его агрегатов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Первый подъем самолета в воздух планируется в ноябре 2020 года. Мы идем в графике. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах", - сказал Тарасенко.

По его словам, уже началось производство отдельных агрегатов на ВАСО в Воронеже и на "Соколе" (филиал корпорации "МиГ" в Нижнем Новгороде).

"Мы находимся на этапе передачи документации в производство и подготовки производства. Уже сегодня мы работаем с КБ Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия – яркий пример успешной кооперации при проектировании самолета в цифре. Все происходит в режиме онлайн. Мы видим перспективу такой информационной системы и в послепродажном обслуживании этого самолета в части логистической составляющей", - добавил глава "МиГа".