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РИА Новости

Разработчик рассказал, как будет проходить замена МиГ-29 в ВКС

Вчера, 08:47
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29
Многоцелевые истребители МиГ-29
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Истребители МиГ-29, которые были поставлены военным до начала 90-х годов, скорее всего, заменит новейший МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы рассчитываем на то, что те истребители МиГ-29, которые были поставлены в Минобороны в конце 80-х – начале 90-х, МиГ-35 полностью заменит. А те машины, которые поставлялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ, будут существовать параллельно с "35-м", - сказал Тарасенко.
Самолет МиГ-29
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МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
На форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и компания "МиГ" подписали контракт на поставку до 2023 года шести новейших легких истребителей МиГ-35. Это первый контракт на поставку данного типа самолетов. В рамках соглашения военное ведомство получит самолеты в модификациях "УБ" и "С". Первые два самолета уже переданы ВКС.
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
Истребитель МиГ-35
Вчера, 08:05
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
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Илья ТарасенкоВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29РоссияБезопасность
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