Разработчик рассказал, как будет проходить замена МиГ-29 в ВКС

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Истребители МиГ-29, которые были поставлены военным до начала 90-х годов, скорее всего, заменит новейший МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы рассчитываем на то, что те истребители МиГ-29, которые были поставлены в Минобороны в конце 80-х – начале 90-х, МиГ-35 полностью заменит. А те машины, которые поставлялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ, будут существовать параллельно с "35-м", - сказал Тарасенко.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.