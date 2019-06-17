Президент Казахстана посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"

АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Соединенным Штатам Америки следует найти компромисс с Китаем в торговой войне между двумя этими странами и не ставить Китай в безвыходное положение.

В интервью Euronews , опубликованном на сайте телеканала, Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере.

"Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут", - отметил президент Казахстана.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет Токаев, будучи китаистом по образованию, дал бы президенту США Дональду Трампу, он порекомендовал не ставить Китай в безвыходное положение.

"Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение", - сказал Токаев.