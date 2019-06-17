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РИА Новости

Президент Казахстана посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"

Вчера, 08:38
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Соединенным Штатам Америки следует найти компромисс с Китаем в торговой войне между двумя этими странами и не ставить Китай в безвыходное положение.
В интервью Euronews, опубликованном на сайте телеканала, Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере.
"Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут", - отметил президент Казахстана.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет Токаев, будучи китаистом по образованию, дал бы президенту США Дональду Трампу, он порекомендовал не ставить Китай в безвыходное положение.
"Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение", - сказал Токаев.
Президент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
12 июня, 20:46
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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Касым-Жомарт ТокаевДональд ТрампКитайСШАКазахстанВ мире
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