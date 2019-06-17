Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года

"Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам", - сказал Тарасенко.