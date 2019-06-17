Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Тактико-техническое задание на тяжелый ударный беспилотник "Скат" планируется утвердить в Минобороны до конца года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам", - сказал Тарасенко.
Макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" РСК "МиГ" впервые представила на авиасалоне "МАКС-2007". По данным корпорации, "Скат" предназначен для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь средствам ПВО в условиях сильного противодействия зенитных средств противника, так и по мобильным наземным и морским целям. Боевые задачи "Скат" может выполнять как автономно, так и совместно с пилотируемыми летательными аппаратами.
Боевой беспилотный летательный аппарат "Скат" выполнен в форме "летающее крыло". Технические характеристики "Скат" на момент демонстрации макета: общая масса - 10 тонн, боевая нагрузка - до 2 тонн, дальность полета до 4 тысяч километров, скорость над поверхностью земли до 800 километров в час, предельная высота полетов до 12 тысяч метров.