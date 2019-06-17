Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
"В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет "Государственная итоговая аттестация". Он поможет школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)", - говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.
Для настройки виджета нужно знать код регистрации участника ГИА и номер паспорта, который был указан при регистрации на экзамен.
Добавляется, что пользователи портала могут подписаться на онлайн-уведомления. Так, результаты экзаменов будут сразу приходить на электронную почту или появляться на экране смартфона.