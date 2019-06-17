Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы

Для настройки виджета нужно знать код регистрации участника ГИА и номер паспорта, который был указан при регистрации на экзамен.

Добавляется, что пользователи портала могут подписаться на онлайн-уведомления. Так, результаты экзаменов будут сразу приходить на электронную почту или появляться на экране смартфона.