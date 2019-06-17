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РИА Новости

Облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 сформируют до конца года

Вчера, 08:19
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Облик перспективного дальнего перехватчика на смену МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом", - сказал Тарасенко.
Он уточнил, что есть график с Минобороны по данному проекту. "Мы убеждены в том, что такой самолет необходим нашей стране. Это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства, защиты рубежей нашей Родины. И речь здесь идет не только об Арктике и Востоке, как это принято считать. Мы работаем над комплексной системой глобальной обороны рубежей России. Рассчитываем, что ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата) заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдет к своему логическому завершению", - пояснил гендиректор компании "МиГ".
Ранее экс-главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года.
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
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