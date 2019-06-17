Интерес туристов к экскурсиям по станциям столичного метро растет

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На экскурсиях по московскому метрополитену с начала года побывали более 2,5 тысячи москвичей и гостей столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С начала года более 2,5 тысячи москвичей и гостей столицы посетили экскурсии по станциям московского метро, которые проводят аккредитованные гиды. С января по июнь в столичной подземке организовали более 250 познавательных прогулок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая популярная экскурсия проекта - обзорный тур "Станции московского метро". Экскурсантам рассказывают об истории развития подземки и проводят их по таким известным станциям, как "Кропоткинская", "Арбатская" и "Киевская". Кроме того, популярностью у москвичей и туристов пользуются экскурсии "Сокровища подземного кольца" и "Метро энтузиастов".
Одной из новинок стал тур по станции Солнцевской линии "Деловой центр", которая временно закрыта для пассажиров.
"Участников тура проводят в кабину дежурного по станции. Здесь можно посмотреть, как контролируется движение поездов на линии в режиме реального времени. Также гид приглашает экскурсантов выйти на специальный служебный мостик, с которого виден тоннель метро, и посетить машинный зал эскалаторов", - уточняется в сообщении.