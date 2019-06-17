Интерес туристов к экскурсиям по станциям столичного метро растет

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На экскурсиях по московскому метрополитену с начала года побывали более 2,5 тысячи москвичей и гостей столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С начала года более 2,5 тысячи москвичей и гостей столицы посетили экскурсии по станциям московского метро, которые проводят аккредитованные гиды. С января по июнь в столичной подземке организовали более 250 познавательных прогулок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая популярная экскурсия проекта - обзорный тур "Станции московского метро". Экскурсантам рассказывают об истории развития подземки и проводят их по таким известным станциям, как "Кропоткинская", "Арбатская" и "Киевская". Кроме того, популярностью у москвичей и туристов пользуются экскурсии "Сокровища подземного кольца" и "Метро энтузиастов".

Одной из новинок стал тур по станции Солнцевской линии "Деловой центр", которая временно закрыта для пассажиров.